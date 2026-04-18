قيادية بحماة الوطن: قفزة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية تعكس استجابة الدولة للتحديات المعيشية

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026:2027 يعكس توجه استراتيجي لتعزيز الحماية الاجتماعية، مع توسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في ظل الضغوط الاقتصادية.

وأوضحت، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حزب حماة الوطن، في تصريح صحفي، أن إجمالي مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ 832.3 مليار جنيه مقابل 742.6 مليار جنيه في العام السابق، يمثل نقلة نوعية في حجم الإنفاق الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة “تعكس إدراك الدولة لضرورة التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، لكنها تتطلب في الوقت نفسه كفاءة أعلى في توجيه الدعم لضمان وصوله لمستحقيه”.

وأضافت أن زيادة نسبة الدعم في الموازنة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولى بالدعم، وهو ما ظهر في زيادة دعم السلع التموينية الذي ارتفع إلى 175.3 مليار جنيه مقارنة بـ160 مليار جنيه، يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدة أن “استمرار هذا الدعم يمثل صمام أمان للمواطنين، خاصة في ظل تقلبات الأسعار، مع ضرورة تطوير منظومة التوزيع لضمان العدالة والكفاءة”.

وأكدت أن مخصصات المعاشات التي ارتفعت إلى 215 مليار جنيه مقابل 153.4 مليار جنيه، تمثل دعماً كبيراً لأصحاب المعاشات، مشددة على أن “هذه الزيادة ضرورية في ظل التضخم، لكنها يجب أن تتواكب مع سياسات لضبط الأسعار حتى تحقق الأثر الحقيقي على حياة المواطنين”.