لن تصدق.. تناول قشور هذه الفاكهة يحميك من الإصابة بالسرطان

قد يُقدّم كلٌّ من الموز وقشوره فوائد صحية مختلفة تبعاً لدرجة نضجهما، فالموز الأخضر غير الناضج قد يكون أكثر فعالية في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، بينما ثبت أن الموز الناضج جداً والمُسودّ اللون يُساعد خلايا الدم البيضاء على مكافحة الأمراض .

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة لقشور الموز:

- تخفيف الاكتئاب

يُساعد ارتفاع نسبة التربتوفان في الموز، بالإضافة إلى فيتامين ب6 الموجود في قشور الموز، على تخفيف بعض أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى ، يتحول التربتوفان إلى سيروتونين عند تحلله، مما يُحسّن المزاج، كما يُساعد فيتامين ب6 على تحسين النوم، مما يُؤثر إيجابًا على المزاج مع مرور الوقت

- صحة الجهاز الهضمي

تساعد قشور الموز الغنية بالألياف على تنظيم الجهاز الهضمي، وتخفيف الإمساك والإسهال، وقد تكون هذه فائدة مهمة بشكل خاص لقشور الموز للأشخاص المصابين بداء كرون أو متلازمة القولون العصبي .

- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

قشور الموز غنية بالبوليفينولات والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان في الجسم، تناول المزيد من قشور الموز، وخاصة القشور الخضراء غير الناضجة، يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان

المصدر webmd