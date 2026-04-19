بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون
مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن المحافظات التالية في التأمين الصحي الشامل
سول: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
إيران تتحدى دونالد ترامب في هرمز.. وبنيامين نتنياهو يؤكد استمرار عمليات لبنان
الحكومة تفتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة
محافظ أسيوط: الدولة ماضية في رقمنة منظومة صرف الأسمدة لضمان الشفافية ودعم الفلاحين
هيئة الدواء المصرية تحذر من تشغيلة مجهولة لأشهر مضاد حيوي
عطل مفاجئ الآن.. انقطاع المياه 6 ساعات بإحدى مناطق الشيخ زايد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لن تصدق.. تناول قشور هذه الفاكهة يحميك من الإصابة بالسرطان

نهى هجرس

قد يُقدّم كلٌّ من الموز وقشوره فوائد صحية مختلفة تبعاً لدرجة نضجهما، فالموز الأخضر غير الناضج قد يكون أكثر فعالية في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، بينما ثبت أن الموز الناضج جداً والمُسودّ اللون يُساعد خلايا الدم البيضاء على مكافحة الأمراض .

فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة لقشور الموز:

- تخفيف الاكتئاب

يُساعد ارتفاع نسبة التربتوفان في الموز، بالإضافة إلى فيتامين ب6 الموجود في قشور الموز، على تخفيف بعض أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى ، يتحول التربتوفان إلى سيروتونين عند تحلله، مما يُحسّن المزاج، كما يُساعد فيتامين ب6 على تحسين النوم، مما يُؤثر إيجابًا على المزاج مع مرور الوقت

- صحة الجهاز الهضمي

تساعد قشور الموز الغنية بالألياف على تنظيم الجهاز الهضمي، وتخفيف الإمساك والإسهال، وقد تكون هذه فائدة مهمة بشكل خاص لقشور الموز للأشخاص المصابين بداء كرون أو متلازمة القولون العصبي .

- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

قشور الموز غنية بالبوليفينولات والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان في الجسم، تناول المزيد من قشور الموز، وخاصة القشور الخضراء غير الناضجة، يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان

المصدر webmd

الموز قشر الموز فوائد قشر الموز السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

سوء التغذية - ارشيفية

إنتبهي لطفلك .. علامات توضح إصابته بسوء التغذية

حديث الولادة

الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

جامعة القاهرة

بمشاركة شركات عالمية ومحلية.. انطلاق فعاليات أكبر ملتقى توظيفي بجامعة القاهرة

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد