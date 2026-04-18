وفد برلماني ألماني في ضيافة جامعة ساكسوني مصر لتعزيز شراكات التعليم التكنولوجي

استقبلت جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وفدا رفيع المستوى من البرلمان الإقليمي لولاية ساكسونيا الألمانية.

وقد حضر اللقاء، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة و الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء بمجلس النواب المصري بمشاركة بيتر أوليفر فريتشه رئيس الوفد البرلماني لولاية ساكسونيا وروديجر سكول رئيس مؤسسة SIS الشرق الأوسط وخالد طه نائب مدير مؤسسة SIS الشرق الأوسط وهانا براندت المستشارة الثقافية للسفارة الألمانية بالقاهرة.

وشهدت الزيارة إطلاق نموذج تعليمي جديد يجمع بين التدريب اللغوي والتعليم الفني والتأهيل لسوق العمل من خلال افتتاح أول أكاديمية telc SIS في العالم في مصر والتي تم تقديمها تحت رعاية صندوق تطوير التعليم وبالشراكة مع مؤسسة SIS الألمانية ومؤسسة telc وجامعة ساكسوني مصر.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور حسن القلا أعرب فيها عن سعادته بهذا اللقاء قائلا: "نحن نكون سعداء للغاية عندما نتواجد هنا معا في ساكسوني مصر هذه الجامعة الوليدة والعريقة في آن واحد

وأكد القلا أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كركيزة أساسية لبناء المستقبل مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني لما يتمتع به من خبرات تقنية عالمية.

كما شدد على وجود رؤية طموحة ودعم كامل لمستقبل جامعة ساكسوني لتكون منارة للتعليم التطبيقي في المنطقة ومركزا لإعداد كفاءات بشرية بمواصفات دولية تماشيا مع المبادرة التي تعتمد على اتفاقية تعاون وقعت العام الماضي مع صندوق تطوير التعليم للتوسع في التعليم التطبيقي وفتح مسارات للطلاب للوصول إلى أسواق العمل الدولية.

من جانبه استعرض الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني في عرض تقديمي شامل ومفصل عن الرؤية الاستراتيجية المتفردة للجامعة التي تعد صرحا تعليميا تكنولوجياً رائدا يطبق أحدث معايير التعليم التطبيقي الألماني على أرض مصر.

وأوضح ان البرامج الأكاديمية النوعية التي تطرحها الجامعة والشراكات الدولية القوية التي تضمن تقديم خدمات تعليمية متطورة تضع جامعة ساكسوني في مصاف الجامعات العالمية وتؤهل طلابها للمنافسة في سوق العمل الدولي بمهارات فنية وتقنية فائقة.

واشار عبد الرحمن إلى أن أكاديمية telc SIS ستقدم مسارات متكاملة تدمج تعليم اللغة الألمانية وفقا لمعايير telc المعترف بها دوليا مع التوجيه الثقافي والإعداد المهني لدعم الطلاب الباحثين عن فرص عمل أو استكمال دراستهم في الخارج.

من جانبه أبدى بيتر أوليفر فريتشه رئيس الوفد البرلماني لولاية ساكسونيا إعجابه بمصر في زيارته الأولى لها، قائلا: نود حقا أن نتواصل معكم وأن نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل لنبدأ تعاونا وتبادلا للأفكار يبني مستقبلا عالميا جيدا للجميع.

وعبر روديجر سكول رئيس مؤسسة SIS الشرق الأوسط، عن فخره بالجهود المبذولة في الجامعة، قائلا: أنا مندهش وفخور جدا برؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون من أجل هذه الجامعة ويسعون لدفعها نحو الأمام

وأشارت هانا براندت المستشارة الثقافية للسفارة الألمانية بالقاهرة، إلى أن ألمانيا تدرك تماما قيمة مصر كمركز للتعليم والعلوم والابتكار، مؤكدة أن مبادرات مثل جامعة ساكسوني هي بالضبط ما تبحث عنه ألمانيا من أجل شراكة قوية وتعاون وثيق بين البلدين.

عقب اللقاء نظم مسؤولو جامعة ساكسوني مصر جولة ميدانية تفقدية للوفد الألماني شملت كافة منشآت الحرم الجامعي من قاعات دراسية ذكية ومعامل تخصصية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

واطلع الوفد على البيئة التعليمية المتكاملة التي توفرها جامعة ساكسوني وأشادوا بمستوى الانضباط والتطور الأكاديمي والإنشائي الذي يعكس جدية الشراكة المصرية الألمانية متمثلة في هذا الصرح التعليمي المتميز وأكاديمية telc SIS العالمية التي دشنت أولى خطواتها من قلب الجامعة بمصر بمشاركة فاعلة من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكافة الشركاء الدوليين ونواب البرلمان المصري المتابعين لهذا التطور الأكاديمي المهمة.