قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السجن المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلتيها غرقًا في بانيو المنزل بأسيوط

المتهمة
إيهاب عمر

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، بعد إدانتها بقتل طفلتيها غرقًا داخل حوض الاستحمام "البانيو" بمنزلها، والشروع في قتل نجلها الثالث، وذلك بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار ناجح عبد الحميد محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب، الرئيس بالمحكمة، ومصطفى رشاد طرة، نائب رئيس المحكمة، وبأمانة سر عليان جامع وأحمد سعد.


وتعود وقائع القضية رقم 4100 لسنة 2024 جنايات ساحل سليم، إلى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بقيام المتهمة "آية . أ . ع"، 34 عامًا، والمقيمة بقرية المطمر، بقتل طفلتيها غرقًا داخل البانيو، ومحاولتها التخلص من نجلها الآخر.


وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر محمود محمد، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أن المتهمة، وهي حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية وتعمل ربة منزل، ارتكبت جريمتها عمدًا مع سبق الإصرار، حيث أوعزت إليها نفسها ارتكاب الواقعة، فبيتت النية وعقدت العزم على التنفيذ، وأعدت مخططًا إجراميًا محكمًا، مستغلة سفر زوجها إلى عمله، وحددت اليوم التالي لتنفيذ جريمتها.


وأوضحت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 21 أبريل 2024، حيث أقدمت المتهمة على قتل ابنتها "إسراء . د . ع" عمدًا مع سبق الإصرار، إذ قامت أولًا بخنقها حتى أضعفت مقاومتها، ثم حملتها إلى حوض الاستحمام "البانيو" وأغرقتها بالمياه وظلت تضغط عليها حتى فارقت الحياة.


ولم تكتفِ المتهمة بذلك، بل اقترنت جريمتها بجناية أخرى، حيث قامت بقتل ابنتها الثانية "دعاء . د . ع" بالطريقة ذاتها، بعدما حملتها أثناء نومها، ووضعتها في حوض الاستحمام، وأغرقتها بالمياه حتى تأكدت من وفاتها.


كما ثبت من التحقيقات أن المتهمة شرعت في قتل نجلها الثالث "حمزة . د . ع" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث حاولت خنقه والاعتداء عليه، إلا أن محاولتها لم تكتمل، بعدما تمكن الطفل من الإفلات منها والهرب خارج المنزل، مستغيثًا بالأهالي، الذين تدخلوا وأنقذوه.

