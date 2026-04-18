برلمان

ألقى مخلفات على أحد الطرق بالقاهرة.. تعرف على عقوبة المتهم بالقانون

محمد الشعراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بإلقاء مخلفات على أحد الطرق بالقاهرة .

تم كشف ملابسات الفيديو وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة قنا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حذر القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، من ظاهرة القاء المخلفات والقمامة في غير أماكنها، واضعا عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه.

عقوبة إلقاء القمامة في الشوارع

نص القانون في المادة 71 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

