برلماني : إنجاز المرحلة الأولى من حياة كريمة خطوة نحو تنمية متكاملة

قال النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المحافظات.

وأضاف عبد النبي في تصريحات خاصة أن المبادرة نجحت بالفعل في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد أن التركيز على الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري سيُمهّد للانتقال السلس إلى المرحلة الثانية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى أن البرلمان يدعم بقوة هذه التوجهات، ويعمل على تذليل أي عقبات تشريعية أو رقابية لضمان استمرار تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.