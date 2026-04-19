قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تدخل جراحي دقيق بمستشفى دكرنس العام ينقذ حالة حرجة في جراحة المخ والأعصاب

فريق جراحى
همت الحسينى
همت الحسينى

أعلن  الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بـ مستشفى دكرنس العام في إجراء أول عملية جراحة مخ وأعصاب لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ، باستخدام تقنية عالية الدقة، وذلك لحالة طبية معقدة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المريض حضر إلى المستشفى، وتم حجزه بقسم العناية المركزة عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت حاجته إلى تدخل جراحي عاجل، حيث تم تجهيز الحالة على الفور وإدخالها إلى غرفة العمليات.

و أوضح الدكتور السيد مرزوق السيد استشاري جراحة المخ والأعصاب، أن الحالة كانت تعاني من استسقاء بالمخ، وتم اتخاذ قرار عاجل بتركيب صمام خارجي لتصريف السائل المخي باستخدام تقنية دقيقة، بما يضمن استقرار الحالة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، مؤكدًا أن التدخل الجراحي تم بنجاح كامل دون حدوث أي مضاعفات.

وأشار إلى أن الفريق الطبي المشارك ضم كلًا من الدكتور أحمد عبد الوهاب شيخة، والدكتورة آلاء سعد، والدكتور ماهر فوزي كامل، إلى جانب. فريق تمريض العمليات الذي ضم داليا إبراهيم عبد المحسن، ودعاء محمد الباز، و آمال السعيد السعيد، وفني التخدير محمود رضا سعد، وذلك تحت إشراف فريق تمريض العمليات  منى محمود محمود،  سميرة راضي سرحان،و نسمه  عبد الفتاح.

وأكد “الجزار” أن هذه العملية تُعد من التدخلات الدقيقة والمتقدمة في جراحات المخ والأعصاب، وتعكس مستوى التطور الذي تشهده مستشفيات الدقهلية، وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

وأضاف أن حالة المريض مستقرة حاليًا وتحت المتابعة الطبية داخل المستشفى، لاستكمال خطة العلاج والاطمئنان على تحسن الحالة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود إدارة المستشفى برئاسة الدكتور أحمد شبانة، مثمنًا الأداء المتميز للفريق الطبي المشارك في إجراء العملية، وكذلك جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، لما يبذلونه من جهود متواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الدقهليه محافظه دكرنس وكيل

المزيد

