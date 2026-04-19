عاهل الأردن يوجه الحكومة بالالتزام بالجدول الزمني لمشروع الناقل الوطني لتعزيز الأمن المائي

أكد عاهل الأردن الملك عبدﷲ الثاني ضرورة الالتزام بالإطار الزمني لمشروع الناقل الوطني للمياه وتوضيح مراحله وأهدافه للمواطنين، مشددًا على أهمية التأكد من جاهزية البنية التحتية لقطاع المياه ومواءمتها للمتطلبات الفنية للمشروع، مع دراسة جميع الأبعاد المالية والفنية والقانونية لتعزيز الأمن المائي ووضع الخطط الاستباقية اللازمة.

جاء ذلك خلال ترؤس عاهل الأردن لاجتماع الحكومة، اليوم الأحد؛ للاطلاع على إجراءات الحكومة استعدادًا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، وهو أحد أكبر المشروعات الوطنية ومن أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

ويهدف المشروع، القائم على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى توفير نحو 300 مليون م3 من المياه الصالحة للشرب سنويًا، عبر تحلية وضخ مياه البحر الأحمر من خليج العقبة إلى عمان وعدد من المحافظات.

واستمع عاهل الأردن إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال اجتماع، حول استعدادات الحكومة وتقدم سير العمل لإنجاز الاتفاقية النهائية والغلق المالي للمشروع خلال الأشهر القادمة.