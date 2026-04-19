صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة: سندعم تطوير مركز الحفريات الفقارية ليصبح مركز بحثي عالمي

جولة داخل. مركز الحفربات
جولة داخل. مركز الحفربات
همت الحسينى

تفقد  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعه المنصوره، يرافقه الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، جولةً تفقديةً بمركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، للوقوف على سير العمل، والاطلاع على الإمكانات العلمية والتجهيزات المتاحة، بما يعزز توجه الجامعة نحو تطوير المراكز البحثية المتخصصة وتوسيع دورها في إنتاج المعرفة.

شارك في الجولة الدكتور إيهاب عبد اللطيف، عميد كلية العلوم، والدكتور محسن زهران، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو النور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور هشام سلام، مؤسس المركز، وأعضاء الفريق البحثي.

وخلال الجولة، استعرض الدكتور هشام سلام الخطة البحثية المستقبلية للمركز، والتي تتضمن رؤيةً طموحةً تستهدف ترسيخ مكانته ككيان إقليمي ودولي رائد في مجال الحفريات الفقارية، من خلال دعم الاكتشافات النوعية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يتماشى مع توجهات الجامعة للارتقاء بمخرجات الإنتاج العلمي.

كما قدّم شرحًا تفصيليًا حول الاكتشاف الأخير المنشور في مجلة Science العالمية، وما يعكسه من دلالات مهمة، خاصةً فيما يتعلق بإثبات الدور المحوري لشمال أفريقيا في تطور القردة العليا، بعد أن كانت تُعد في السابق مجرد ممر جغرافي.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن مركز الحفريات الفقارية يُمثل أحد النماذج الرائدة داخل الجامعة، لما حققه من إنجازات دولية بارزة أسهمت في تعزيز حضورها على خريطة الإنتاج العلمي عالميًا، مؤكدًا التزام الإدارة بتوفير مختلف سبل التمكين لتطويره وفق أحدث المعايير الدولية.

وشدّد رئيس الجامعة على مواصلة مساندة هذا الكيان، بما يمكّنه من تحقيق المزيد من الإنجازات البحثية، ويعزز ريادة جامعة المنصورة في هذا التخصص دوليًا وإقليميًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في المشروعات النوعية وتعزيز الشراكات المرتبطة بهذا المجال الدقيق.

و جرى تفقد معامل ترميم الحفريات، والاطلاع على آليات العمل بها والتقنيات الحديثة المستخدمة في إعداد وصيانة العينات الأحفورية. وشملت الجولة كذلك تفقد مستودعات التخزين، التي تضم مجموعات متميزة من الحفريات المكتشفة خلال الرحلات الاستكشافية، وتمثل رصيدًا علميًا متراكمًا يدعم الدراسات المستقبلية.

ووجّه رئيس الجامعة بالبدء في تنفيذ خطة متكاملة لتحديث معامل الترميم، ورفع كفاءة منظومة الحفظ والتخزين، إلى جانب تطوير البنية التحتية البحثية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويعزز قدرته على استيعاب المزيد من الاكتشافات خلال المرحلة المقبلة.

و أوضح الدكتور طارق غلوش أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمراكز البحثية المتخصصة، وفي مقدمتها مركز الحفريات الفقارية، لما يمثله من قيمة علمية فريدة في مجال دقيق ونادر، مشيرًا إلى أن ما حققه من نشر دولي مرموق، خاصةً في دوريات رفيعة المستوى مثل Science، يعكس تطور المنظومة البحثية داخل الجامعة وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز التكامل بين المراكز البحثية المختلفة، وتوفير بيئة علمية محفزة تدعم الابتكار والاكتشاف، مؤكدًا أن المركز يمثل نموذجًا ناجحًا للتخصصات الدقيقة التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج العلمي، وتعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة بحثية رائدة عالميًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم جمع وقصر الصلاة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب

العمرة في شهر ذي القعدة

فضل شهر ذي القعدة.. هل الثواب مضاعف في الأشهر الحرم؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد