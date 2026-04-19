رئيس جامعة المنصورة: سندعم تطوير مركز الحفريات الفقارية ليصبح مركز بحثي عالمي

تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعه المنصوره، يرافقه الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، جولةً تفقديةً بمركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، للوقوف على سير العمل، والاطلاع على الإمكانات العلمية والتجهيزات المتاحة، بما يعزز توجه الجامعة نحو تطوير المراكز البحثية المتخصصة وتوسيع دورها في إنتاج المعرفة.

شارك في الجولة الدكتور إيهاب عبد اللطيف، عميد كلية العلوم، والدكتور محسن زهران، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو النور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور هشام سلام، مؤسس المركز، وأعضاء الفريق البحثي.

وخلال الجولة، استعرض الدكتور هشام سلام الخطة البحثية المستقبلية للمركز، والتي تتضمن رؤيةً طموحةً تستهدف ترسيخ مكانته ككيان إقليمي ودولي رائد في مجال الحفريات الفقارية، من خلال دعم الاكتشافات النوعية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يتماشى مع توجهات الجامعة للارتقاء بمخرجات الإنتاج العلمي.

كما قدّم شرحًا تفصيليًا حول الاكتشاف الأخير المنشور في مجلة Science العالمية، وما يعكسه من دلالات مهمة، خاصةً فيما يتعلق بإثبات الدور المحوري لشمال أفريقيا في تطور القردة العليا، بعد أن كانت تُعد في السابق مجرد ممر جغرافي.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن مركز الحفريات الفقارية يُمثل أحد النماذج الرائدة داخل الجامعة، لما حققه من إنجازات دولية بارزة أسهمت في تعزيز حضورها على خريطة الإنتاج العلمي عالميًا، مؤكدًا التزام الإدارة بتوفير مختلف سبل التمكين لتطويره وفق أحدث المعايير الدولية.

وشدّد رئيس الجامعة على مواصلة مساندة هذا الكيان، بما يمكّنه من تحقيق المزيد من الإنجازات البحثية، ويعزز ريادة جامعة المنصورة في هذا التخصص دوليًا وإقليميًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في المشروعات النوعية وتعزيز الشراكات المرتبطة بهذا المجال الدقيق.

و جرى تفقد معامل ترميم الحفريات، والاطلاع على آليات العمل بها والتقنيات الحديثة المستخدمة في إعداد وصيانة العينات الأحفورية. وشملت الجولة كذلك تفقد مستودعات التخزين، التي تضم مجموعات متميزة من الحفريات المكتشفة خلال الرحلات الاستكشافية، وتمثل رصيدًا علميًا متراكمًا يدعم الدراسات المستقبلية.

ووجّه رئيس الجامعة بالبدء في تنفيذ خطة متكاملة لتحديث معامل الترميم، ورفع كفاءة منظومة الحفظ والتخزين، إلى جانب تطوير البنية التحتية البحثية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويعزز قدرته على استيعاب المزيد من الاكتشافات خلال المرحلة المقبلة.

و أوضح الدكتور طارق غلوش أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمراكز البحثية المتخصصة، وفي مقدمتها مركز الحفريات الفقارية، لما يمثله من قيمة علمية فريدة في مجال دقيق ونادر، مشيرًا إلى أن ما حققه من نشر دولي مرموق، خاصةً في دوريات رفيعة المستوى مثل Science، يعكس تطور المنظومة البحثية داخل الجامعة وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز التكامل بين المراكز البحثية المختلفة، وتوفير بيئة علمية محفزة تدعم الابتكار والاكتشاف، مؤكدًا أن المركز يمثل نموذجًا ناجحًا للتخصصات الدقيقة التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج العلمي، وتعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة بحثية رائدة عالميًا.