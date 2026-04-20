هل تناول الشوفان يرفع نسبة السكر في الدم؟

الشوفان من أكثر خيارات الإفطار صحة، لكن هل يرفع مستوى السكر في الدم؟ الإجابة ليست بهذه البساطة. فبينما يُعدّ الشوفان عمومًا غذاءً مناسبًا لمرضى السكري، إلا أن ردة فعل الجسم تعتمد على نوع الشوفان المُتناول وطريقة تحضيره.

بحسب الخبراء، تختلف استجابة سكر الدم من شخص لآخر، إذ قد يتفاعل جسمك مع الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع بشكل مختلف عن غيرك. إضافةً إلى ذلك، لا يأخذ المؤشر الجلايسيمي حجم الحصة في الحسبان. لذا، قد يكون لتناول كمية صغيرة من طعام ذي مؤشر جلايسيمي مرتفع تأثير أقل على سكر الدم مقارنةً بتناول كمية كبيرة من طعام ذي مؤشر جلايسيمي منخفض.

هل يرفع دقيق الشوفان نسبة السكر في الدم؟



نعم، يمكن أن يرفع الشوفان مستوى السكر في الدم، لكن هذا ينطبق أيضاً على أي طعام يحتوي على الكربوهيدرات. يكمن الاختلاف الرئيسي في سرعة حدوث ذلك. الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف القابلة للذوبان، وخاصةً بيتا جلوكان، الذي يبطئ عملية الهضم ويساعد على منع الارتفاعات الحادة في مستويات الجلوكوز في الدم.

وهذا يعني أنه بالمقارنة مع الحبوب المكررة أو الخبز الأبيض، فإن دقيق الشوفان عادة ما يتسبب في ارتفاع تدريجي أكثر في نسبة السكر في الدم.

مؤشر نسبة السكر في الدم للشوفان

يقيس المؤشر الجلايسيمي مدى سرعة رفع الأطعمة لمستوى السكر في الدم. يندرج الشوفان عمومًا ضمن فئة المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى المتوسط، ولكن ليست كل أنواع الشوفان متساوية:

الشوفان المقطع إلى شرائح رفيعة

تُعتبر هذه الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي وبطيئة الهضم الأفضل للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

الشوفان الملفوف

تتميز هذه المنتجات بمؤشر جلايسيمي متوسط، وهي لا تزال خيارًا صحيًا.

الشوفان سريع التحضير

تتميز الشوفان بمؤشر جلايسيمي مرتفع، وهي أكثر معالجة، ويمكن أن ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة أكبر. ويقول الخبراء إنه كلما زادت معالجة الشوفان، زادت سرعة تحوله إلى جلوكوز.

ماذا يحدث بعد تناول دقيق الشوفان؟



بعد تناول وعاء من الشوفان، يقوم الجسم بتفكيك الكربوهيدرات إلى جلوكوز، والذي يدخل مجرى الدم. وبفضل محتواه العالي من الألياف، تكون هذه العملية أبطأ، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتجنب انخفاض الطاقة المفاجئ.

ومع ذلك، إذا كان دقيق الشوفان الخاص بك مليئًا بالسكر أو الشراب المنكه أو الحليب المحلى، فقد تختفي الفوائد بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاعات في نسبة السكر في الدم مماثلة لتلك التي تحدث مع حبوب الإفطار السكرية.

هل يُمكن تناول الشوفان إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟



بحسب الخبراء، نعم، يُعدّ الشوفان خيارًا ممتازًا لمرضى السكري عند تناوله بشكل صحيح. فمحتواه من الألياف يُحسّن حساسية الأنسولين ويُساعد على ضبط مستوى السكر في الدم. مع ذلك، يجب الانتباه إلى حجم الحصة والإضافات. فتناول كميات كبيرة أو إضافة مكونات غنية بالسكر قد يُؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم.

كيفية منع ارتفاع نسبة السكر في الدم؟



لجعل دقيق الشوفان مناسبًا حقًا لمستويات السكر في الدم، اتبع هذه النصائح المهمة:

اختر الشوفان الأقل معالجة، مثل الشوفان المقطع أو الشوفان الملفوف، لوجبة الإفطار الخاصة بك

أضف البروتين مثل المكسرات والبذور والزبادي اليوناني، مما يساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز.

يشمل الدهون الصحية مثل زبدة اللوز أو بذور الشيا

حد السكريات المضافة مثل العسل أو شراب القيقب أو حتى الأكياس المنكهة

أضف مكونات غنية بالألياف مثل التوت بدلاً من الفواكه السكرية

يساعد الجمع بين الشوفان والبروتين والدهون على إعداد وجبة متوازنة تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم.

المصدر: timesnownews