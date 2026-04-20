غير تقليدية وشهية.. طريقة عمل جلاش بالخلطة اليوناني

قدم الشيف عمرو إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش بالخلطة اليوناني، فهي من الأكلات الغير تقليدية وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

مقادير جلاش بالخلطة اليوناني



● 1 لفة جلاش

● زيت

● 5 بيض

● ملح وفلفل

● طماطم شيري أنصاف

● جبنة شيدر مبشورة

● زيتون أسود شرائح

● جبنة فيتا

● أعشاب إيطالية

طريقة تحضير جلاش بالخلطة اليوناني



يوضع الجلاش في بايركس بشكل عشوائي

ويدهن بالزيت ثم يخبز في الفرن

يخفق البيض مع ملح وفلفل

ويضاف له الطماطم والزيتون والاعشاب والفيتا والشيدر ويخلطوا جيدا

يوضع الخليط فوق الجلاش

يضاف قليل من الشيدر على الوجه

وتخبز في الفرن

وتقدم ساخنة