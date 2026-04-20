بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

لمياء الياسين

بدأت سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro القادمة بالظهور في التسريبات بوتيرة ثابتة ومن جانبها تعمل شركة شاومي حالياً على ثلاثة طرازات: شاومي 18، و18 برو، و18 برو ماكس. واليوم، نشر الموقع منشورًا على منصة ويبو لتأكيد تفاصيل الشاشة ومعالج الجهاز.

بحسب المُسرّب، من المتوقع أن يُطرح هاتف ذكي رائد قادم مزود بشريحة كوالكوم SM8975 من الجيل التالي، ويُسوّق باسم سنابدراجون 8 إيليت جين 6 برو . ورغم أنه لم يُحدد اسم الجهاز، إلا أنه يبدو أنه قد يكون شاومي 18 برو ماكس . ويُقال إن الجهاز يتميز بشاشة مسطحة كبيرة بحجم 6.9 بوصة تقريبًا، مما يُتيح مساحة أكبر للمكونات الداخلية المتطورة.

يُتوقع أن يتضمن النموذج الأولي مكونات مُحسّنة، مثل نظام مكبرات صوت مزدوج متناظر ومحرك خطي كبير على المحور السيني، بهدف توفير استجابة لمسية أقوى وأكثر دقة. وتشير التقارير إلى أن الوحدات الهندسية الأولية توفر استجابة اهتزازية محسّنة، مما يُشير إلى تجربة لمسية أفضل بشكل عام.

مواصفات هاتف شاومي 18 برو 

بحسب المُسرّب الموثوق Digital Chat Station ، قد يأتي طراز Pro الأصغر ببطارية سعتها حوالي 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 100 واط. للمقارنة، تبلغ سعة بطارية هاتف Xiaomi 17 Pro 63000 مللي أمبير.

أما فيما يخص الكاميرا، فيشير التقرير إلى إعداد "كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل"، بالإضافة إلى إمكانيات التصوير عن بُعد والتصوير الماكرو. ويتوافق هذا مع الشائعات السابقة التي أشارت أيضاً إلى مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل من شركة SmartSens لهاتف Xiaomi 18 Pro.

ومن المتوقع أيضًا أن تدعم هذه المستشعرات الجديدة تقنية LOFIC HDR 3.0، وهي تقنية تعتمد على الأجهزة وتهدف إلى تحسين النطاق الديناميكي.

هناك أيضاً حديث عن البصريات المعيارية، بما في ذلك العدسات المغناطيسية سهلة التركيب. إذا ما تم اعتماد هذه التقنية في المنتج النهائي، فقد تمنح المستخدمين مرونة أكبر، خاصةً فيما يتعلق بالتكبير أو التصوير الفوتوغرافي المتخصص.

ميزات هاتف شاومي 18 برو 

من المتوقع أن يأتي الأداء من شريحة كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس، المصنعة بتقنية 2 نانومتر. ومن المرجح أن يتم تزويدها بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت.

وفي الوقت نفسه، قد يدفع هاتف 18 Pro Max الأكبر حجماً سعة البطارية إلى أبعد من ذلك، حيث يُقال إن النماذج الأولية تستهدف حوالي 8500 مللي أمبير في الساعة .

ومن المتوقع أيضاً أن يحتفظ طراز ماكس بشاشة العرض الخلفية الثانوية التي تم طرحها العام الماضي

