الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد شائعات الغيبوبة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

ولاء عادل

تواصل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر جذب اهتمام جمهوره خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداول أنباء متضاربة حول وضعه الصحي، قبل أن تؤكد مصادر رسمية ومقربة أن حالته تشهد استقرارًا نسبيًا وتحسنًا تدريجيًا.

انتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مرّ بانتكاسة صحية جديدة تتعلق بالجهاز التنفسي، وذلك بعد تحسن جزئي كان قد شهده عقب أزمة صحية سابقة قبل شهر رمضان.
وأشار إلى أن حالته الحالية تحتاج إلى دعم ودعاء، موضحًا أنه تجاوز المرحلة الحرجة الأولى.

حالة مستقرة نسبيًا مع متابعة طبية

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أكد المتحدث أن الحالة الصحية للفنان مستقرة إلى حد كبير، رغم الانتكاسة الأخيرة، مع توقعات بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة.

مضاعفات صحية سابقة ودخول العناية المركزة

من جهتها، أوضحت الإعلامية منى عبدالغني تفاصيل جديدة بعد تواصلها مع زوجة الفنان، السيدة نهلة، حيث أكدت أن الحالة شهدت مضاعفات خطيرة شملت نزيفًا وتوقفًا مؤقتًا في عضلة القلب، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وأضافت أن الفريق الطبي في القاهرة تعامل مع الحالة بكفاءة عالية، وساهم في استقرار وضعه الصحي بعد التدخل العاجل.

نفي أي تقصير طبي والسفر لاستكمال العلاج

وخلال حديثها في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، شددت زوجة الفنان على أن الأطباء في مصر بذلوا مجهودًا كبيرًا في علاج الحالة، نافية وجود أي تقصير طبي.

وأوضحت أن السفر إلى الخارج جاء بهدف استكمال العلاج وبرنامج التأهيل الطبي فقط.

رحلة علاج في باريس

وكان هاني شاكر قد توجه إلى باريس لإجراء فحوصات دقيقة، بعد خضوعه لعمليات سابقة في العمود الفقري والقولون، بهدف متابعة حالته الصحية بشكل شامل وتجنب أي مضاعفات.

نفي شائعات الغيبوبة وتحسن ملحوظ

في المقابل، نفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله بشأن تدهور حالته أو دخوله في غيبوبة، مؤكدة أن وضعه الصحي يشهد تحسنًا واضحًا، وأنه تجاوز مرحلة الخطر.

برنامج تأهيلي ونقاهة تدريجية

يخضع “أمير الغناء العربي” حاليًا لبرنامج نقاهة متكامل يشمل نظامًا غذائيًا خاصًا وجلسات علاج طبيعي، بهدف استعادة نشاطه بشكل تدريجي والعودة إلى حياته الطبيعية.

دعم فني واستعداد للعودة

على صعيد الدعم، حرص عدد من نجوم الفن على مساندته، من بينهم شريهان، التي وجهت له رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل.

وتشير التوقعات إلى اقتراب عودته إلى نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مرحلة التأهيل، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية في تحسن مستمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبد المعز

هل يُستجاب دعاء من ماله حرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح

الزواج والمهر

هل يسقط حق المرأة في المهر بمرور الزمن؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

قراءة الورد اليومي من القرآن

هل يجوز قراءة الورد اليومي من القرآن أثناء الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد