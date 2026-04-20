بعد شائعات الغيبوبة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

تواصل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر جذب اهتمام جمهوره خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداول أنباء متضاربة حول وضعه الصحي، قبل أن تؤكد مصادر رسمية ومقربة أن حالته تشهد استقرارًا نسبيًا وتحسنًا تدريجيًا.

انتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مرّ بانتكاسة صحية جديدة تتعلق بالجهاز التنفسي، وذلك بعد تحسن جزئي كان قد شهده عقب أزمة صحية سابقة قبل شهر رمضان.

وأشار إلى أن حالته الحالية تحتاج إلى دعم ودعاء، موضحًا أنه تجاوز المرحلة الحرجة الأولى.

حالة مستقرة نسبيًا مع متابعة طبية

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أكد المتحدث أن الحالة الصحية للفنان مستقرة إلى حد كبير، رغم الانتكاسة الأخيرة، مع توقعات بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة.

مضاعفات صحية سابقة ودخول العناية المركزة

من جهتها، أوضحت الإعلامية منى عبدالغني تفاصيل جديدة بعد تواصلها مع زوجة الفنان، السيدة نهلة، حيث أكدت أن الحالة شهدت مضاعفات خطيرة شملت نزيفًا وتوقفًا مؤقتًا في عضلة القلب، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وأضافت أن الفريق الطبي في القاهرة تعامل مع الحالة بكفاءة عالية، وساهم في استقرار وضعه الصحي بعد التدخل العاجل.

نفي أي تقصير طبي والسفر لاستكمال العلاج

وخلال حديثها في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، شددت زوجة الفنان على أن الأطباء في مصر بذلوا مجهودًا كبيرًا في علاج الحالة، نافية وجود أي تقصير طبي.

وأوضحت أن السفر إلى الخارج جاء بهدف استكمال العلاج وبرنامج التأهيل الطبي فقط.

رحلة علاج في باريس

وكان هاني شاكر قد توجه إلى باريس لإجراء فحوصات دقيقة، بعد خضوعه لعمليات سابقة في العمود الفقري والقولون، بهدف متابعة حالته الصحية بشكل شامل وتجنب أي مضاعفات.

نفي شائعات الغيبوبة وتحسن ملحوظ

في المقابل، نفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله بشأن تدهور حالته أو دخوله في غيبوبة، مؤكدة أن وضعه الصحي يشهد تحسنًا واضحًا، وأنه تجاوز مرحلة الخطر.

برنامج تأهيلي ونقاهة تدريجية

يخضع “أمير الغناء العربي” حاليًا لبرنامج نقاهة متكامل يشمل نظامًا غذائيًا خاصًا وجلسات علاج طبيعي، بهدف استعادة نشاطه بشكل تدريجي والعودة إلى حياته الطبيعية.

دعم فني واستعداد للعودة

على صعيد الدعم، حرص عدد من نجوم الفن على مساندته، من بينهم شريهان، التي وجهت له رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل.

وتشير التوقعات إلى اقتراب عودته إلى نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مرحلة التأهيل، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية في تحسن مستمر.