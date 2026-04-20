مجربة وفعالة.. علاج جفاف الشعر واستعادة النعومة واللمعان

يعاني الكثير من مشكلة جفاف الشعر، خاصة مع التغيرات المناخية، وكثرة استخدام أدوات التصفيف الحرارية والصبغات، ما يجعل الشعر أكثر عرضة للتقصف وفقدان الحيوية.

ويؤكد خبراء العناية بالشعر أن علاج الجفاف يبدأ من فهم السبب الأساسي، ثم اتباع روتين مناسب يساعد على ترطيب الشعر واستعادة مرونته.

أولًا: الترطيب العميق

ينصح باستخدام ماسكات الترطيب مرة إلى مرتين أسبوعيًا، مثل:

الزيوت الطبيعية (زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الأرجان)

ماسكات الكيراتين أو البروتين

ماسكات طبيعية مثل العسل والأفوكادو



ثانيًا: تقليل الغسيل المفرط

الإفراط في غسل الشعر بالشامبو يزيل الزيوت الطبيعية، لذلك يُفضل:

غسل الشعر 2–3 مرات أسبوعيًا فقط

استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات قدر الإمكان



ثالثًا: تقليل الحرارة

الاستخدام المتكرر للمكواة والسيشوار يسبب جفافًا شديدًا، لذلك:

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية

استخدام واقٍ حراري قبل التصفيف عند الضرورة



رابعًا: التغذية الصحية

صحة الشعر تبدأ من الداخل، لذلك ينصح بتناول:

البروتين (البيض، اللحوم، البقوليات)

الفيتامينات مثل A وE وB7 (البيوتين)

شرب كميات كافية من الماء يوميًا



خامسًا: قص الأطراف المتقصفة

قص الأطراف كل 6–8 أسابيع يساعد على:

منع امتداد التقصف

تحسين مظهر الشعر العام





علاج جفاف الشعر لا يعتمد على منتج واحد فقط، بل على روتين متكامل يجمع بين الترطيب الخارجي والتغذية الداخلية وتقليل العادات الضارة، للحصول على شعر صحي ولامع.



