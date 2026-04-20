ضبط 2 طن ألبان مخلوطة بـالفورمالين وتحرير 15 محضر إشغال في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أمن وسلامة الغذاء وصحة المواطنين مسئولية لا تقبل التهاون، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع الأساسية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، نتائج الحملة التفتيشية الموسعة التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات الرقابية بمدينة أبوقرقاص ومركز المنيا، حيث أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة التي تمس صحة المواطنين وتؤثر على الانضباط العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 طن من الألبان الفاسدة محملة على مركبتي “تروسيكل”، وتبين بعد الفحص إضافة مادة “الفورمالين” السامة إليها بغرض حفظها، وتم إعدام الكمية بالكامل فورًا بمعرفة لجنة مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تمكنت الحملة من تحرير 15 محضر إشغال طريق لتيسير حركة المواطنين والمركبات، ورصد 14 منشأة تدار بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب ضبط وإعدام 30 لترًا من زيوت الطعام الفاسدة بأحد المطاعم قبل استخدامها، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وإعادة الانضباط بالشوارع.