شوبير: تقرير مراقب مباراة اتحاد العاصمة وأوليمبك أسفى يحسم حضور الجمهور أمام الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير على أحداث مبارة أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :تقرير مراقب المباراة بشأن أحداث إياب الكونفدرالية وفي حال إدانة أي فريق منهم حسب اللائحة سيلعب النهائي بدون جمهور على أرضه.

واضاف : الكاف سيحسم قراراته خلال الأيام المقبلة وسنري شكل العقوبة ولا نستطيع الجزم بشئ لأن الفصل سيكون في تقرير مراقب المباراة.

واوضح : الزمالك عليه التركيز وأنه سيلعب أمام مدرجات كاملة العدد ونجح في العودة من الجزائر بفوز على حساب شباب بلوزداد وبالتالي يستطيع تكرار النتيجة.

تأهل فريق اتحاد العاصمة إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد مواجهة قوية أمام أولمبيك آسفي في إياب نصف النهائي، والتي أقيمت مساء الأحد على الأراضي المغربية.

انتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي منحت الفريق الجزائري أفضلية التأهل إلى النهائي.

ونجح اتحاد العاصمة في استغلال هذه النتيجة بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد أن حافظ على توازنه طوال مجريات اللقاء رغم الضغط الجماهيري والميداني من جانب الفريق المغربي.