رداد: قانون العمل الجديد يدعم العدالة الناجزة ويعزز استقرار بيئة العمل

وزير العمل ونقيب المحامين
وزير العمل ونقيب المحامين

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين ،الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب،والوفد المرافق له.. حيث جرى بحث عدد من الملفات المشتركة،وفي مقدمتها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، ودوره في ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال، ويعزز مناخ العمل اللائق، ويسهم في استقرار سوق العمل ودعم جهود التنمية.
كما استعرض اللقاء دور مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم، والتي تهدف إلى تعزيز الدعم القانوني للعمال وزيادة الوعي بحقوقهم، وتقديم المساعدة القانونية مجانًا، من خلال استقبال المدعي عند رفع الدعوى، وإرشاده إلى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة، فضلًا عن توجيه الأطراف المعنية إلى النقابة العمالية المختصة وأصحاب الأعمال للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا المرتبطة بحقوق ومصالح المواطنين.
وثمَّن الوزير الدور المهم الذي تقوم به هذه المكاتب في دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاعات العمالية في أسرع وقت ممكن، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أكد نقيب المحامين خلال اللقاء تقديره لجهود وزارة العمل في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تعزز التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء... كما ثمن دور مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم في تقديم الدعم والإرشاد القانوني للعمال، مؤكدًا أن نقابة المحامين حريصة على التعاون مع وزارة العمل في نشر الوعي القانوني وتسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ الاستقرار في بيئة العمل.

