مصر للطيران تستقبل وفدا من المهن التمثيلية لتعزيز التعاون بين الجانبين

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان النائب ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام.

يأتي ذلك في إطار التأكيد على المكانة الريادية لشركة مصر للطيران وترسيخ أدائها المهني والحضاري، واستمرار دورها كأحد أهم رموز الدولة المصرية في قطاع النقل الجوي.

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والسيدة سهير عبد الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وعدد من قيادات الشركة، لبحث سُبل التعاون بين الناقل الوطني، مصر للطيران، وقطاعات الفن والإبداع المصري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف زكي تقدير الفنانين المصريين الكبير للشركة الوطنية “مصر للطيران”، واصفًا إياها بـ”الهرم الرابع” الذي يحمل علم مصر في سماء العالم، وتُعد أحد أبرز رموز الدولة في قطاع النقل الجوي، وشدد على أن احترام الشركة والعاملين بها يمثل ثوابت راسخة لا تقبل النقاش باعتبارهم واجهة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأضاف زكي أن للركب الطائر دورًا محوريًا في ضمان راحة وسلامة الركاب، وأن أطقم الضيافة الجوية تقدم أداءً مهنيًا رفيع المستوى يعكس احترافية وانضباطًا داخل المنظومة، وتناول واقعة إنسانية ومهنية راقية قامت بها مؤخرًا مضيفتان جويتان في التعامل مع أحد الركاب، وهي الواقعة التي لاقت إشادة واسعة وتفاعلًا إيجابيًا كبيرًا.

ولفت إلى أن مثل هذه المواقف ليست جديدة على أطقم مصر للطيران، كما شدد على السمعة المرموقة التي يحظى بها الطيارون المصريون إقليميًا ودوليًا مما يعزز مكانة الشركة وريادتها،

وأكد على ضرورة تصحيح أي انطباع قد لا يعكس الكفاءة المهنية والحضارية للعاملين بالشركة.

من جانبه، أكد النائب الفنان ياسر جلال أن دعم الناقل الوطني وترسيخ مكانته المرموقة يمثلان أحد روافد الأمن الثقافي للدولة، مشيرًا إلى تقدير البرلمان للدور المهني المتميز الذي تقدمه الشركة لضيوف مصر بكفاءة عالية تعكس التطور والاحترافية التي وصلت إليها مصر للطيران.

وفي ختام اللقاء، رحَّب الطيار أحمد عادل بالوفد الزائر، مشيرا إلى تقدير الشركة للدور الذي يقوم به الفن المصري باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الثقافية والإبداعية بما يسهم في تعزيز الصورة الايجابية لمصر على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن مصر للطيران ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما يعكس هوية الدولة المصرية ويبرز مكانتها، في إطار منظومة عمل تعتمد على الكفاءة والالتزام والتميز المهني.