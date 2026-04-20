القبض غل لص سرق هاتف محمول من داخل معمل تحاليل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد معامل التحاليل الطبية بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مالكة معمل تحاليل طبية مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) ، وبسؤالها أقرت بتضررها من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بسرقة هاتف محمول من المعمل ملكها بأسلوب المغافلة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابها ، وتم بإرشاده ضبط هاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

