أيمن الشيوي: المسرح بالنسبة لي هو الحياة واللي اتربى مسرح ميقدرش يستغنى عنه

أكد الفنان أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، أن المسرح بالنسبة له هو الحياة، مضيفا:" انا خريج كلية الإعلام قسم إذاعة وتليفزيون وكنت بمارس النشاط المسرحي في الجامعة".



وقال أيمن الشيوي في حواره في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج ودخلت المعهد ثم حصلت على ماجستير في المسرح واستمرت رحلة لمدة 5 سنوات للحصول على الدكتوراه في المسرح ".

وتابع أيمن الشيوي :" أمارس مهنة التمثيل والإخراج وأقوم بتدريس التمثيل في أكاديمية الفنون والمسرح هو الحياة بالنسبة لي ".



وأكمل أيمن الشيوي :" وانا بدرس في المعهد كنت بشتغل مساعد مخرج في قطاع الإنتاج"، مضيفا:" مقدرش ممثلش على خشبة المسرح واللي بيحب المسرح بيفضل يمثل وميعرفش يبطل تمثيل المسرح ".

ولفت أيمن الشيوي :" اللي اتربى في المسرح ميقدرش يستغنى عنه خالص ".

