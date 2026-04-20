زراعة الوادي الجديد : توريد 37 ألف طن قمح لصوامع الخارجة وشرق العوينات

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الكميات التى تم توريدها من القمح حتى اليوم الاثنين، بلغت 37 ألف طن وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات، بجانب توريد كميات لشركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوى والبنك الزراعى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 65 ألف فدان من إجمالى مساحة 412706 أفدنة.

تيسير إجراءات توريد القمح لدعم المزارعين

وأشار المرسي، إلى المتابعة اليومية من أجل مصلحة المزارعين والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أى مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التى تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة إسهاما منهم في التيسير علي المزارعين، مؤكدا متابعة تسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين.