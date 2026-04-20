أحمد جابر : حوكمة الدعم خط دفاع للأمن الغذائي وتأمين السلع

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن متابعة الحكومة المستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بالتوازي مع حوكمة منظومة الدعم، تمثل خطوة محورية لحماية الأمن الغذائي للمواطنين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسير في اتجاه واضح يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة، مشيرًا إلى أن إجراءات الحوكمة تسهم في تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الفئات الأكثر احتياجًا.

توافر الاحتياطيات لفترات آمنة

وأوضح أن تعزيز الرقابة على الأسواق وتوافر الاحتياطيات لفترات آمنة يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بمرونة، مؤكدًا أن هذه السياسات تدعم استقرار الأسعار وتحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالسلع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.