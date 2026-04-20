المصارحة مع الشعب أمر مهم.. بكري: بيان رئيس الوزراء سوف يركز على تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط

أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب كان يطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب لشرح تداعيات الأوضاع الإقليمية .



وقال مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بيان رئيس الوزراء سوف يركز على تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط وسوف يتحدث بكل صراحة ووضوح ".



وتابع مصطفى بكري :" رئيس الوزراء سوف يشرح ما حدث وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط في على مصر وخطط الحكومة للمستقبل ".

واكمل مصطفى بكري:" المصارحة مع الشعب المصري بكل وضوح امر مهم لان الشعب المصري حريص على دولته ويقدر دور الرئيس السيسي في حفظ الأمن والاستقرار ".

