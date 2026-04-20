ميشيل ميلاد ينضم رسميًا لنقابة المهن التمثيلية .. ويشكر أشرف زكي

أعلن الفنان ميشيل ميلاد عن انضمامه رسميًا إلى نقابة المهن التمثيلية، في خطوة جديدة ومهمة ضمن مسيرته الفنية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز الذي يُعد محطة فارقة في طريقه داخل الوسط الفني.

ونشر ميشيل ميلاد عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” منشورًا أعرب خلاله عن امتنانه العميق للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدًا بدوره الكبير في دعم الفنانين قال: "من كل قلبي بشكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على دعمه الدائم لأولاده… رسمياً عضو نقابة المهن التمثيلية… الحمد لله".

ويُعد الانضمام إلى نقابة المهن التمثيلية أحد أبرز الخطوات الأساسية لأي فنان.



لاقى إعلان ميشيل ميلاد تفاعلًا واسعًا من متابعيه وأصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه، حيث انهالت عليه التهاني والتمنيات بمستقبل فني ناجح ومليء بالإنجازات.



ويؤكد هذا الحدث على استمرار دور نقابة المهن التمثيلية في دعم الفنانين وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالفن المصري، في ظل قيادة حريصة على تطوير المهنة والحفاظ على مكانتها.



واختتم ميشيل ميلاد كلماته بحمد الله على هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل بداية جديدة يسعى من خلالها إلى تقديم أعمال فنية تليق بثقة الجمهور وتطلعاته.