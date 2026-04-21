تكنولوجيا وسيارات

شيري تكشف عن روبوتات AiMOGA في معرض أوتو تشاينا 2026

كشفت شركة شيري Chery عن أحدث توجهاتها في مجال الذكاء الصناعي خلال مشاركتها في Auto China 2026، عبر تقديم روبوتات AiMOGA Robotics، في خطوة تعكس تحول الشركة نحو بناء منظومة صناعية ذكية قائمة على التكامل والتطبيقات الواقعية.

تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بما يُعرف بـ"الذكاء المتجسد"، حيث لم تعد الروبوتات مجرد نماذج تجريبية، بل أصبحت جزءا من تطبيقات الحياة اليومية. ومع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدراك والتحكم، يشهد قطاع الروبوتات انتقالا واضحا نحو الاستخدام الفعلي واسع النطاق.

وتعتمد AiMOGA Robotics على البنية الصناعية القوية لشيري، بما يشمل قدرات التصنيع المتقدمة وسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب انتشارها في الأسواق الدولية. 

ونجحت الشركة بالفعل في تسليم أكثر من 220 روبوتا بشريا منذ عام 2025، مع انتشارها في أكثر من 30 دولة، وتطبيقاتها في ما يزيد عن 100 سيناريو عملي، خاصة في مجالات الخدمات العامة مثل تنظيم المرور، والدوريات الأمنية، والخدمات الحكومية.

وتسعى شيري إلى تقديم نموذج جديد يجمع بين السيارات والروبوتات ضمن منظومة واحدة، تحت مفهوم “السيارة + الروبوت”، بهدف خلق تجربة متكاملة في مجالات التنقل والخدمات الذكية. ويظهر هذا التوجه بوضوح خلال أوتو تشاينا 2026، حيث تستعرض الشركة تكامل الأنظمة بين المركبات الذكية والروبوتات في بيئات مختلفة مثل صالات العرض ومراكز الخدمة.

كما تخطط AiMOGA لإطلاق جيل جديد من الروبوتات ضمن ثلاث فعاليات عالمية متزامنة، تشمل المعرض الدولي وقمة الأعمال الخاصة بشيري، إلى جانب حدث إطلاق مستقل يكشف عن منتجات متعددة الاستخدامات.

وتؤكد شيري من خلال هذه الخطوات استمرارها في توسيع آفاق الابتكار، مع التركيز على تطوير حلول ذكية قابلة للتطبيق، تمهيدا لمرحلة جديدة من التكامل بين التكنولوجيا والتنقل والخدمات على مستوى عالمي.

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

سلاف فواخرجى تثير الجدل بفستان مكشوف فى مهرجان اسوان

