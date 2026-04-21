علامات خطيرة على جلدك تكشف الإصابة بهذا المرض.. لا تتجاهلها قبل فوات الأوان

يُعد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم، إلا أن خطورته تكمن في أن أعراضه قد تبدأ بسيطة وغير ملحوظة، مما يجعل الكثيرين يتجاهلونها حتى تتطور الحالة.

اعراض سرطان الجلد

الكشف المبكر هو العامل الأهم في العلاج، لذلك من الضروري الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية تظهر على الجلد، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أولًا: تغير شكل الشامات أو ظهور شامة جديدة

من أبرز العلامات التحذيرية لسرطان الجلد هو حدوث تغير في شكل أو حجم الشامة. إذا لاحظت أن الشامة أصبحت غير منتظمة الحواف، أو تغير لونها إلى أكثر من درجة، أو زاد حجمها بشكل ملحوظ، فقد يكون ذلك مؤشرًا خطيرًا.

كذلك، ظهور شامة جديدة بعد سن الثلاثين يستدعي الانتباه والفحص.

ثانيًا: بقع داكنة أو غير طبيعية

ظهور بقع داكنة على الجلد، خاصة إذا كانت غير متساوية اللون أو تنمو تدريجيًا، قد يكون علامة مبكرة على الإصابة.

هذه البقع قد تكون بنية، سوداء، أو حتى زرقاء في بعض الحالات، وغالبًا ما تظهر في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه واليدين.

ثالثًا: تقرحات لا تلتئم

إذا لاحظت وجود جرح أو قرحة على الجلد لا تلتئم خلال أسابيع، أو تعود للنزيف مرة أخرى بعد الشفاء، فهذا من الأعراض التي لا يجب تجاهلها. هذه الحالة قد تشير إلى نوع من أنواع سرطان الجلد، خاصة إذا كانت مصحوبة بألم أو حكة.

رابعًا: الحكة أو الألم المستمر

الشعور بحكة مستمرة في منطقة معينة من الجلد، أو ألم غير مبرر في شامة أو بقعة جلدية، قد يكون من العلامات التحذيرية. في بعض الحالات، قد يشعر الشخص بحرقة أو وخز في نفس المنطقة.

خامسًا: تغير في ملمس الجلد

من الأعراض التي قد يغفل عنها الكثيرون، تغير ملمس الجلد ليصبح خشنًا أو متقشرًا. كما قد تظهر مناطق مرتفعة عن سطح الجلد أو تشبه الكتل الصغيرة، وهو ما يستدعي الفحص الطبي الفوري.

سادسًا: احمرار أو تورم غير طبيعي

احمرار الجلد أو تورمه حول شامة أو بقعة معينة قد يكون علامة على وجود مشكلة. إذا استمر هذا الاحمرار لفترة طويلة دون سبب واضح، يجب استشارة الطبيب.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، مثل:

الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة دون حماية

أصحاب البشرة الفاتحة

من لديهم تاريخ عائلي مع المرض

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

كيف تحمي نفسك؟

الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، ويمكن تقليل خطر الإصابة من خلال: