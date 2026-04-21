عقد اختبارات للمتقدمين لعضوية المقارئ القرآنية بكفر الشيخ| صور

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ عقد اختبارات المتقدمين لعضوية المَقارئ القرآنية من الأئمة والوعاظ بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ؛ وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية للعناية بكتاب الله أداءً وتجويداً، وإحياء سُنَّة الإقراء والإجازة بالسند المتصل.

وشهدت الفعاليات إجراء اختبارات دقيقة للمتقدمين في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم أحكامه، متناولة قياس مهارات الأداء الصوتي والتمكن من مخارج الحروف والصفات، مع التشديد على الالتزام بالضوابط المنظمة للمقارئ؛ لضمان تهيئة بيوت الله لتكون منارات لإشعاع القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة منضبطة تليق بمكانة المسجد وهيبة النص القرآني.

وأشار القائمون على الاختبارات إلى حرص المديرية على اختيار أفضل الكوادر القرآنية للقيام بهذه المهمة الجليلة؛ تخريجاً لأئمة مُتقنين يحملون لواء القرآن أداءً وتعليماً، بما يسهم في عمارة المساجد بالقرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمقاصده، وبناء جيل واعٍ ومؤثر.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد بما يسهم في بناء الإنسان فكرياً وسلوكياً.