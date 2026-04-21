ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عقد اختبارات للمتقدمين لعضوية المقارئ القرآنية بكفر الشيخ| صور

جانب من الاختبارات
محمود زيدان

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ عقد اختبارات المتقدمين لعضوية المَقارئ القرآنية من الأئمة والوعاظ بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ؛ وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية للعناية بكتاب الله أداءً وتجويداً، وإحياء سُنَّة الإقراء والإجازة بالسند المتصل.

وشهدت الفعاليات إجراء اختبارات دقيقة للمتقدمين في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم أحكامه، متناولة قياس مهارات الأداء الصوتي والتمكن من مخارج الحروف والصفات، مع التشديد على الالتزام بالضوابط المنظمة للمقارئ؛ لضمان تهيئة بيوت الله لتكون منارات لإشعاع القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة منضبطة تليق بمكانة المسجد وهيبة النص القرآني.

وأشار القائمون على الاختبارات إلى حرص المديرية على اختيار أفضل الكوادر القرآنية للقيام بهذه المهمة الجليلة؛ تخريجاً لأئمة مُتقنين يحملون لواء القرآن أداءً وتعليماً، بما يسهم في عمارة المساجد بالقرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمقاصده، وبناء جيل واعٍ ومؤثر.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد بما يسهم في بناء الإنسان فكرياً وسلوكياً.

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

"تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم المجتمعية"..ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد واستلام محصول القمح بصومعة الخارجة

محافظ المنيا: افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي خلال أيام

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

