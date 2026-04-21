اليورو يغرد خارج السرب: شهية قوية في سوق الخيارات تراهن على صعود العملة الموحدة رغم الاضطرابات الجيوسياسية

أ ش أ

يشهد سوق العملات العالمي حالة من الترقب والمفاجأة، حيث يواصل اليورو إظهار مرونة لافتة، متجاوزاً "السيناريوهات التقليدية" التي تعقب التوترات الجيوسياسية.

وبحسب وكالة بلومبرج ... وعلى خلاف النمط المعتاد الذي يدفع المستثمرين للهروب نحو "الملاذات الآمنة" مثل الدولار الأمريكي، يتماسك اليورو حالياً بالقرب من مستوى 1.18 دولار، مما يشير إلى تحول جذري في استراتيجيات المتداولين.

واعتادت الأسواق أن تؤدي الأزمات الجيوسياسية – لا سيما تلك التي تهدد سلاسل إمداد الطاقة – إلى ضعف اليورو مقابل الدولار.

ومع ذلك، يرى محللون أن السوق بدأ يتعامل مع التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط كحدث "محتوى الأثر" أو "مسعر مسبقاً"، مما منع الانهيار التقليدي للعملة الأوروبية.

وتترجم هذه المرونة بوضوح في نشاط سوق الخيارات (Options Market)، حيث تزايد الإقبال على شراء عقود الخيارات "الصعودية" (Bullish Call Options).

وتشير البيانات إلى أن المستثمرين والمؤسسات المالية يتبنون استراتيجية مزدوجة وهناك قناعة متزايدة بين أوساط كبار المستثمرين بأن الضعف الهيكلي للدولار الأمريكي قد يتصدر المشهد بمجرد انقشاع ضباب التوترات الجيوسياسية، مما يدفع اليورو للارتفاع.