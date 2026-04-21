الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى التوظيفي لكلية الطب البيطري

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، ملتقى كلية الطب البيطرى التوظيفي، وذلك فى إطار خطة الكلية لدعم  دور الطبيب البيطري في خدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية.

حضر الملتقى الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد النسر، عميد الكلية، والدكتورة نرمين عاطف، وكيل الكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة مشرف، وكيل الكلية لقطاع التعليم والطلاب، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، في مشهد يعكس التلاحم المؤسسي والاهتمام بتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيديو تعريفي يبرز جهود الكلية في دعم الطلاب وتطوير البرامج الأكاديمية.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن هذا الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة أمام الخريجين، ويعكس إيمان الجامعة العميق بضرورة تمكين الشباب وربطهم بسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات والرؤى حول تحديات سوق العمل.

وقال الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إن الجامعة تسعى دائماً لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تعزز من قدرات الطلاب وتفتح أمامهم فرصاً واعدة للمستقب، مشيرا إلى دور الجامعة في دعم المجتمع المحلي من خلال الأنشطة الأكاديمية والبحثي.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد النسر أن كلية الطب البيطري تعد ركيزة أساسية في خدمة المجتمع من خلال دورها في الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الابتكار والتميز العلمي.

وأكدت الدكتورة نرمين عاطف أهمية التواصل بين الطلاب والخبراء، من خلال جلسة “Round Table” وقالت إن هذه الجلسة ستسهم في صياغة توصيات مهمة تدعم جهود الجامعة في ربط التعليم بسوق العمل، وتعزز من مكانة كلية الطب البيطري كصرح علمي يخدم المجتمع ويواكب التحديات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن  الملتقى شمل عددا من التكريمات التي عبّرت عن خالص التقدير والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، حيث تم تقديم دروع  لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة، أمين عام الجامعة، وعدد من الأساتذة والخبراء من داخل وخارج الجامعة. 

كما شهد الملتقى عروضاً تقديمية مع شركات ومعاهد متخصصة ومعهد المصل واللقاح، إضافة إلى جلسة “Round Table” التي أتاحت مساحة للحوار البنّاء وتبادل الأفكار حول متطلبات المرحلة القادمة وكيفية إعداد كوادر قادرة على المنافسة.


 

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب

مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

