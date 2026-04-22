السيارات خلال فصل الصيف تحتاج للعناية بها وبجميع أجزاءها ومن ضمنها، سلامة الإطارات وتجنب انفجارها في حرارة الصيف المرتفعة، وبالتالي يجب فحص ضغط الهواء بانتظام وهو بارد مرتين شهرياً على الأقل .

نصائح لسلامة الإطارات أثناء القيادة في الصيف

بالاضافة إلي الالتزام بتوصيات الشركة المصنعة، وتجنب السرعات العالية التي تولد حرارة زائدة، وقم بفحص سلامة الإطار من الشقوق أو الانتفاخات، وتجنب زيادة الحمولة عن الحد المسموح به، وقم بركن السيارة في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس .

فحص الضغط والاطارات

تأكد من ضغط الإطارات في الصباح أو بعد توقف السيارة لثلاث ساعات على الأقل، وذلك لان القيادة تسخن الهواء داخل الإطار وتعطي قراءة غير دقيقة.

تجنب ضغط الهواء المنخفض

نقص الهواء يؤدي إلى زيادة انثناء جوانب الإطار، وذلك يولد حرارة هائلة قد تسبب انفجاره، خاصة على الأسفلت الساخن.

التفتيش الظاهري

افحص الإطارات بحثاً عن تشققات، وانتفاخات، أو أي تآكل غير متساوي، خاصة على الجوانب.

السرعة والحمولة

السرعات العالية والحمولات الزائدة تزيد الضغط والحرارة على الإطارات بشكل كبير.

استخدام النيتروجين

يفضل استخدام النيتروجين بدلاً من الهواء العادي في الصيف، لأنه يحافظ على برودة الإطار وثبات ضغطه.

الاطار الاحتياطي

لا تنس فحص ضغط وسلامة الإطار الاحتياطي بانتظام.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

اركن سيارتك في الظل كلما أمكن، لأن حرارة الشمس المباشرة تضعف المطاط وتساهم في تلفه.