جهاز العلمين الجديدة يتصدى للمخالفات وينفذ 15 قرار إزالة و19 غلقًا .. صور

نفذ جهاز مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/2026، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ عدد (15) قرار إزالة، و(19) قرار غلق.

في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، وتكليفات الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، بشأن الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، وفرض الانضباط داخل نطاق المدينة.

وجاءت الحملة تحت قيادة الدكتور مصطفى النجدي، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة الأستاذ هاني مارس، مدير إدارة التنمية، و عماد الدين محمد، مدير إدارة النظافة، إلى جانب المهندس أحمد الشحات، والمهندس أمير فتحي، والمهندس أسامة فهد، والمهندس عماد الدين عوض، رؤساء الأحياء و حسن درويش، نائب مدير الأمن، والعميد هيثم أسامة، رئيس شرطة التعمير.

وتم تنفيذ أعمال الإزالة والغلق وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان استعادة الانضباط والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات.

ويأتي ذلك في إطار أحكام القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2018 الخاص بمدينة العلمين الجديدة، والقرار الوزاري رقم 395 لسنة 2021، بشأن إزالة كافة التعديات والإشغالات وحالات وضع اليد والمخالفات البنائية المقامة بدون ترخيص داخل كردون المدينة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن الجهاز لن يتهاون مع أي تعديات على أراضي الدولة، مشددًا على استمرار حملات الإزالة والتصدي الفوري لكافة المخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة وسيادة القانون.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لرصد أي مخالفات داخل نطاق المدينة، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تجاوزات.

وشدد رئيس الجهاز على أن الجهاز مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأراضي ومنع أي مخالفات، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية الدولة.