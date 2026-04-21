لحماية البيئة وخفض التكلفة.. برلماني يتقدم بمقترح لإدارة عمليات غلق الآبار

تقدم النائب إسلام قرطام عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمقترح للجنة الطاقة والبيئة بأهمية وضع آلية واضحة بالتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية لإدارة عمليات غلق الآبار (Decommissioning)، بما يضمن حماية البيئة وعدم تحميل الدولة وحدها التكلفة بعد انتهاء عمر الحقول.

وجاء مقترح النائب اسلام قرطام خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وشدد قرطام على ضرورة إلزام المستثمر أو الشريك الأجنبي بالمساهمة منذ بداية الإنتاج في صندوق مخصص لتغطية تكاليف الإغلاق، لضمان استدامة القطاع وتحقيق عدالة في توزيع المسؤوليات.