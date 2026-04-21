محلل سياسي سوري : إسرائيل تسعى لفرض مناطق عازلة في دمشق ولبنان وغزة

أكد حسام طالب، المحلل السياسي من دمشق، أن إسرائيل تخطط لاتخاذ منطقة عازلة في جنوب دمشق وايضًا في جنوب لبنان وايضًا في غزة، وهو التحرك الإسرائيلي الآن على كافة الجبهات، موضحًا أن هذا مشكلة كبيرة للمزارعين والأراضي وعملية احتلال واضحة للمناطق العازلة، مشددًا على أن نتنياهو يخطط لإنشاء منطقة عازلة في جنوب دمشق.

وشدد حسام طالب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن سوريا الآن تعتبر دولة منزوعة السلاح في الوقت الراهن، مؤكدًا أن أمريكا تكون وسيط بين سوريا وإسرائيل وتضغط على إسرائيل لعدم التمدد أكبر أكبر، ولكن تنتهي المفاوضات بتمدد أكبر لإسرائيل.

ونوه حسام طالب بأن الخيارات السورية ستكون صعبة الآن، وسوريا تتحدث أنها لا تريد أن تذهب لحرب وألا تكون ساحة صراع والدخول في بؤرة من العمليات، مشددًا على أن سوريا غير مهيئة أن تكون ساحة صراع والخيار سيبقى دائمًا خيار التفاوض والضغط على إسرائيل لعدم التوغل في دول الجوار، مضيفًا: "إسرائيل تستغل الإنشغال الأمريكي للتوغل في دول الجوار".