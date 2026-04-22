بأسلوب كسر الباب.. سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية "بأسلوب كسر الباب" بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر باب الشقة حال خلوها من قاطنيها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها “3 هواتف محمولة - 5 شاشات - جهاز لاب توب - 2 جهاز بلاى ستيشن - جهاز تكييف - سلسلة ذهبية - جهاز ألعاب”، لدى عملائهم سيئي النية، 3 أشخاص، أمكن ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.





