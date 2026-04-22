نواف سلام يثمن دعم اليونسكو للبنان وتفعيل خطة الطوارئ

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام عن الدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، منوها بإعادة تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالبلاد، لا سيّما الحساب المخصّص له، والذي يُعد أداة أساسية لتعبئة الموارد وتنسيق الاستجابة الدولية لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء نواف سلام مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور خالد العناني في باريس.

وفيما يتعلق بقطاع التربية، ثمّن سلام الجهود المبذولة لضمان استمرارية التعليم رغم الظروف الاستثنائية، من خلال إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة ومراكز تعلّم بديلة، وتأمين المواد والمستلزمات التربوية الأساسية، مشيدا بدعم التعليم عن بُعد، وبرامج تدريب المعلمين والمتطوعين على آليات التعليم في حالات الطوارئ.

وأثنى رئيس الوزراء اللبناني على الجهود المستمرة لحماية التراث الثقافي اللبناني وصون المواقع الأثرية، مشيداً بإدراج 39 موقعاً إضافياً على قائمة الحماية المعزّزة إلى جانب 34 موقعاً سبق إدراجها، منوها بالدور الذي تضطلع به اليونسكو في دعم حرية الإعلام وتعزيز سلامة الصحفيين.