رئيس مدينة الغردقة يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بسرعة دراستها وتنفيذها

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اللقاء الدوري مع المواطنين، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بتعزيز قنوات التواصل المباشر والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على حلها وفقًا للقوانين المنظمة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس المدينة إلى 9 طلبات مقدمة من المواطنين، تنوعت بين تخفيض غرامة كسر عمود كهرباء، وقياس بلوك، وتغيير تخصيص، والحصول على بايكة أو مصدر دخل، وغيرها من المطالب الخدمية.

ووجّه رئيس المدينة الإدارات المختصة بدراسة كل طلب بشكل منفصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج مستمر تتبعه الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع المشكلات الميدانية.