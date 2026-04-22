رئيس "الوطنية للصحافة": الاستفادة من الأصول الثابتة للمؤسسات القومية يحقق الاكتفاء الذاتي

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تعمل على عدد من الملفات للحفاظ على الصحف القومية، من خلال الاستفادة من الأصول الثابتة للمؤسسات القومية.

وقال "الشوربجي"، خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة ثريا بدوي، إن الهيئة بحثت منذ توليه المسؤولية كيفية الحفاظ على الأصول الثابتة للمؤسسات القومية والاستفادة منها، مبينًا أن بعض المؤسسات كانت لا تعلم شيئًا عن بعض الأصول الثابتة التي تمتلكها، لذلك تم مراجعة هذا الملف كاملًا.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت من مؤسسة الأهرام، وتم الاستفادة من بعض الأصول الثابتة لديها، موضحًا: "بالفعل ننشئ حاليًا مشروعًا سكنيًا تجاريًا في المقطم، وكذلك إنشاء مدرستين بقليوب".

ولفت إلى أن تدوير الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية القومية سيساهم في علاج مشكلات عديدة خلال المرحلة المقبلة، وستحقق هذه المؤسسات الاكتفاء الذاتي إذا استمرت وتيرة العمل.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية يحصلون على رواتب قد تزيد عن الحد الأدنى للأجور.

وأضاف: "دخلنا الأهرام واشتغلنا عليها منذ عام، وتم تباحث جميع الملفات الخاصة بالعاملين، وبالفعل تم صرف كل مستحقات العاملين والحوافز".