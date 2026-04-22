ماذا قال مراد مكرم لشريف منير في مشهد رأس الأفعى الشهير؟

حل الفنان شريف منير، ضيفا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

وكشف شريف منير كواليس المشهد الشهير في رأس الافعى بينه وبين الفنان مراد مكرم أثناء التحقيق مع الإرهابي محمود عزت.

وقال شريف منير :" مراد لما جالي وشوشني في ودني ومقاليش حاجة خالص"، مضيفا:" لكن أعتقد أن رسالة ضابط الأمن الوطني لمحمود عزت في التحقيقات دفعت الإرهابي للاعتراف ".

وقال شريف منير:" الإرهابي محمود عزت مكنش لها نشاط إعلامي واضح ومكنش بيحب يظهر كتير في الإعلام وكان محرك الأحداث ".



وتابع شريف عامر :" شخصية محمود عزت في التحقيقات كانت مهزومة بشكل كبير لأنه كان عنده أمل غنه يوقف الجماعة الإرهابية على رجليها تاني لكنه فشل ".