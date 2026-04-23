قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توفير فرص عمل خلال لقاء جماهيري لمحافظ الإسكندرية بالعجمي

أحمد بسيوني

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً جماهيريًا موسعًا بديوان عام حي العجمي، بحضور محمد صلاح السكرتير العام المساعد بالمحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى ترسيخ جسور التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة الاستجابة الفورية لشكاواهم.

وشهد اللقاء مشاركة فاعلة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم: النائب عبد الله السعداوي، والنائب أحمد طرمان، ومكتب النائب أحمد شعبان، ومكتب النائب الصافي عبد العال، بما يعزز تكامل الجهود المؤسسية وتضافر الأدوار بين الجهات المعنية للعمل على سرعة الاستجابة لمطالب المواطن السكندري.

وخلال اللقاء؛ حرص محافظ الإسكندرية على الاستماع المباشر والدقيق والمتعمق لشكاوى ومطالب المواطنين من أحياء العجمي وغرب والجمرك، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية والمعيشية، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة الفحص والدراسة المتأنية والفورية لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل وفعّال، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان القضاء على الأسباب الجذرية للمشكلات ومنع تكرارها.

وفي نموذج عملي يعكس كفاءة الاستجابة وسرعة التفاعل مع احتياجات المواطنين، وجّه محافظ الإسكندرية مدير مديرية العمل بالإسكندرية، بتوفير عدد (9) فرص عمل حقيقية ومباشرة للشباب، من بينها فرصة مخصصة لذوي الهمم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه، في خطوة نوعية تعكس التزام المحافظة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وفتح آفاق حقيقية للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي للشباب.

وأكد محافظ الإسكندرية أن التعامل مع شكاوى المواطنين يتم وفق منظومة عمل متكاملة ومحكمة، مدعومة بآليات تنفيذ واضحة تضمن سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والدؤوبة لكافة الطلبات المقدمة خلال اللقاءات الجماهيرية، بما يضمن الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي يأتي في إطار رؤية مؤسسية شاملة تستهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في نقل المشكلات من نطاق الطرح إلى حيز التنفيذ الفعلي، والتعامل الفوري معها بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وصولًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وختاماً؛ ثمّن محافظ الإسكندرية الدور الحيوي والمحوري لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود الجهاز التنفيذي، من خلال نقل نبض الشارع السكندري بواقعية وشفافية، والمشاركة الفعالة في صياغة حلول عملية وسريعة للتحديات القائمة، بما يحقق الصالح العام ويعزز من كفاءة وتكامل منظومة العمل المشترك، في إطار من المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي.

الإسكندرية فرصة عمل حي العجمي لقاء جماهيري أيمن عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد