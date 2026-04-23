نظر تجديد حبس المتهمين بـ«رشوة حي الطالبية».. اليوم

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الطالبية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين في قضية "رشوة حي الطالبية" المقيدة برقم 2569 لسنة 2026.

وقررت نيابة الطالبية في وقت سابق، حبس المتهمين " م .ف"، و"ن . ف" ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهما اتهامات بتقاضى رشوة، وأمرت بتسليم المبلغ النقدى وقدره 70 ألف جنيه إلى هيئة الرقابة الإدارية والتوقيع بالاستلام، بالإضافة إلى توريد المبلغ المالى وقدره 82 ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة القضية.

كما أمرت النيابة، بإرسال حرز المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعى لفحصه وتحليله وبيان عما إذا كان يحوى مواد مخدرة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان نوعه والجدول المدرجة به وإعداد التقرير اللازم، بالإضافة إلى إرسال المتهم "م .ف" إلى صندوق علاج الإدمان لأخذ عينتي دماء وبول صالحتين وتحليلهما وبيان عما إذا كان يحوى ثمة مواد مخدرة من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على مدير إدارة التنظيم بحي الطالبية، إلى جانب مسؤولة ملف التصالح، وذلك داخل مقر عملهما، حال تلبسهما بتلقي رشوة.