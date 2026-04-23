بشير التابعي: الزمالك سيلعب بحذر أمام بيراميدز.. والتعادل في مصلحته

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض سيدخل مواجهة بيراميدز بحذر شديد، سعيًا لتجنب الخسارة في ظل أهمية اللقاء.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "معتمد جمال سيلعب على الفوز أو التعادل، لكن الأهم بالنسبة له أن الزمالك لا يخسر، وإذا نجح في ذلك فسيكون أمرًا إيجابيًا".

وأضاف: "أحمد فتوح سيكون مقيدًا بأدوار دفاعية بسبب مواجهة محمد الشيبي، ما سيحد من انطلاقاته الهجومية".

وتابع: "من الصعب الاعتماد على شيكو بانزا في مركز الجناح الأيسر خلال هذه المباراة بهدف إيقاف الشيبي، لأن ذلك قد يثير غضب الجماهير".

وأشار إلى أن: "بيراميدز لا يمثل له الفارق كبير بين الفوز أو التعادل، على عكس الزمالك الذي يحتاج النتيجة بشكل أكبر".

وأوضح: "لا أرى أن شيكو بانزا مناسب لهذه المباراة بسبب عدم التزامه التكتيكي، وأفضل مشاركة عدي الدباغ بدلًا منه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك لن يندفع هجوميًا أمام بيراميدز لتفادي الخسارة، خاصة أن بيراميدز يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، وأتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل، وهذه النتيجة في صالح الأبيض".