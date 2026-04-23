سعر فستان إلهام شاهين في أمريكا يثير الجدل.. صور

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في أمريكا.

سعر إطلالة إلهام شاهين في أمريكا

خطفت إلهام شاهين الأنظار خلال زياراتها لأمرايكا بإطلالة شبابية متناسقة مع أجواء الربيع، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بنقوشات الورد و الألوان الزاهية.

قد حمل فستان إلهام شاهين توقيع Alémais فيما بلغ سعر التصميم ما يقرب من 41 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناثقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت لمسات من المكياج المرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.