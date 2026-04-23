شراكة بين الصحة والرياضة لتعزيز مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء الإنسان

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للسكان واتحاد شباب يدير شباب (Y.L.Y)؛ لتكامل الجهود الوطنية في دعم القضايا السكانية وبناء جيل صحي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن القضية السكانية تتصدر أولويات الدولة لتحسين جودة الحياة، مشددًا على أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" هي الركيزة الأساسية لتنشئة أجيال سليمة عبر الرعاية المثلى في مرحلة الطفولة المبكرة، معولًا على طاقات الشباب كسفراء معتمدين لتغيير السلوكيات المجتمعية ونشر الوعي الصحي المستدام في كافة المحافظات.



من جانبه، أوضح جوهر نبيل أن الوزارة تضع تمكين الشباب في خدمة القضايا القومية على رأس اهتماماتها، لافتًا إلى أن البروتوكول يدعم جهود الدولة في نشر الوعي بمبادرة "الألف يوم الذهبية" كواحدة من المراحل الحاسمة في بناء الإنسان، مع حرص الوزارة على توسيع نطاق الحملات التوعوية داخل مراكز الشباب والجامعات لترسيخ مفاهيم الصحة السليمة وفق رؤية مصر التنموية.

وقد وقع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحةو السكان، و إسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة.

تأهيل شباب (Y.L.Y) وتدريبهم

و أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الشراكة تهدف لتفعيل المبادرة ميدانيًا عبر تأهيل شباب (Y.L.Y) وتدريبهم على أيدي خبراء متخصصين للوصول إلى الأمهات والمقبلين على الزواج، سعيًا لخفض معدلات سوء التغذية والولادات القيصرية غير الضرورية، حيث يلتزم المجلس القومي للسكان بتقديم المحتوى العلمي والتدريب المعتمد، بينما يتولى الاتحاد التنفيذ الميداني والحملات الرقمية لضمان وصول الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.