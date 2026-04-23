محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء مصنع مركزات الرمان والحاصلات الزراعية بالبداري

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مشروع إنشاء مصنع مركزات الرمان والحاصلات الزراعية بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، والمقام على مساحة 10 أفدنة داخل مجمع الصناعات المتكامل لمنتجات الرمان بالمنطقة الصناعية، والذي يمتد على مساحة 40 فدانًا، بتكلفة استثمارية تُقدَّر بنحو 600 مليون جنيه، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو التوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابه، وداليا تادرس، فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول معدلات التنفيذ ومراحل الإنشاء الجارية، حيث تفقد أعمال التشطيبات بالمبنى الإداري المقام على مساحة 350 مترًا مربعًا، والتي قاربت على الانتهاء، كما تابع تنفيذ السور الخارجي والبوابة الرئيسية بطول 1800 متر.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال المرافق، خاصة توصيل الغاز الطبيعي، مع دراسة إنشاء بورصة متخصصة لتداول محصول الرمان، وإقامة ثلاجات حفظ لزيادة العمر التخزيني وتقليل الفاقد، بما يسهم في دعم منظومة التسويق وتعزيز العائد الاقتصادي للمزارعين.

كما اطّلع على مكونات المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل إنشاء خطوط إنتاج لتصنيع عصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة وفقًا لمعايير الجودة وسلامة الغذاء، فضلًا عن تجهيزات المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء الهناجر وتركيب المعدات، إلى جانب تنفيذ لوحة توزيع كهرباء بقدرة 10 ميجا فولت لتلبية احتياجات التشغيل، مع خطة لزيادة القدرة مستقبلًا بما يتواكب مع التوسعات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة معايير الجودة والسلامة المهنية، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قطاع التصنيع الغذائي بالمحافظة.

وعلى هامش الجولة، عقد المحافظ لقاءً مع عدد من منتجي ومصدري الرمان، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم في مراحل الزراعة والتسويق والتصدير، وناقش عددًا من المقترحات العملية لتذليل العقبات، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من محصول الرمان، من خلال تحويله إلى منتجات صناعية متنوعة، بما يدعم فرص التصدير ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات واعدة في هذا المجال، وتميز محصول الرمان بجودته وإقباله في الأسواق المختلفة.