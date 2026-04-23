بريطانيا ترسل مساعدات إغاثية لأسر النازحين من القوات المسلحة اللبنانية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، تقديم مساعدات إغاثية أساسية بقيمة تزيد عن 150 ألف دولار، يتم تسليمها وتنسيقها بالشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم /الخميس/، أن القائمة بالأعمال البريطانية في لبنان، فيكتوريا دان، ونائب الملحق العسكري البريطاني لدى لبنان، توماس هوبز، التقيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية، لتسليم مساعدات إغاثية مخصصة لعائلات أفراد الجيش اللبناني النازحة، وذلك في مركز الدعم اللوجستي للقوات المسلحة اللبنانية في بيروت، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية .

وأشار البيان، إلى أن وزارة الدفاع البريطانية هذه المساعدات تشمل مستلزمات النظافة الشخصية، وأغطية الأسرة، وغسالات الملابس، ومواد التنظيف الأساسية، على أن تلبي هذه المساعدات احتياجات مئات العائلات المتضررة من النزاع.

وقالت فيكتوريا دان "يعد تقديم مواد الإغاثة استجابة مباشرة للأزمة الإنسانية التي أثرت أيضا على عائلات أفراد القوات المسلحة اللبنانية، وستواصل بريطانيا دعم القوات المسلحة اللبنانية، فضلا عن الاستجابة الإنسانية التي تقودها الحكومة اللبنانية، والتي تعد أساسية للأمن والاستقرار".

يأتي ذلك بالإضافة إلى 27 مليون دولار كاستجابة إنسانية للأزمة في لبنان، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الدعم البريطاني منذ مارس إلى 40 مليون دولار.

وتسبب النزاع المدمر بلبنان في أزمة إنسانية ذات عواقب وخيمة على المدنيين، فقد أجبر أكثر من مليون شخص على النزوح من مدنهم وقراهم، ويواجهون الآن خطر النزوح طويل الأمد. كما دُمرت المنازل والبنية التحتية الحيوية.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم القنوات الدبلوماسية للعمل على تحقيق سلام دائم، وستواصل دعم استقرار لبنان وتعافيه.