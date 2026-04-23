محافظ الغربية يشهد فعاليات الملتقى التوظيفي والمعرض السنوي لمشروعات طلاب جامعة سمنود

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فعاليات الملتقى التوظيفي والمعرض السنوي لمشروعات ومنتجات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية، والذي أُقيم تحت شعار «الجامعات التكنولوجية قاطرة النهضة الصناعية»، في إطار توجه الدولة نحو دعم التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال تفقده للمعرض، استمع المحافظ إلى شرح من الطلاب حول مشروعاتهم، حيث عرضوا نماذج مبتكرة من المشروعات التي تستهدف تقديم حلول عملية لتحديات الصناعة، وأعرب المحافظ عن فخره بما قدمه الطلاب، خاصة مشروعات الدفعة الأولى من خريجي الجامعة، مؤكدًا أن باكورة إنتاج طلاب دفعة 2026 تعكس مستوى متقدمًا من التدريب والمهارة والابتكار، ومشيدًا بجهود الجامعة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في مجالات الصناعة الحديثة، لافتًا إلى أن ما شاهده يؤكد وجود جيل جديد من الخريجين القادرين على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة الفعالة في خطط التنمية.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن بين المشروعات اللافتة، مشروع جدارية نسيجية مستوحاة من الفن الفرعوني المصري القديم، تعتمد على دمج الرموز والزخارف الفرعونية مع تقنيات التنجيد الحديثة، بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية لمدينتي سمنود وبهبيت الحجارة، وإنتاج عمل فني يجمع بين القيمة الجمالية والوظيفية، ويدعم الصناعات الإبداعية والسياحية. وقد أشاد المحافظ بالمشروع، مؤكدًا أنه يعكس قدرة الطلاب على المزج بين التراث والتكنولوجيا بشكل مبتكر يخدم الصناعة الوطنية.

وأكد المحافظ أن الجامعة التكنولوجية في سمنود أصبحت تمثل نموذجًا حديثًا ومتميزًا في منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

تبادل الخبرات

وتوافدت 120 شركة ومصنعًا من كبرى الكيانات الصناعية لتقديم فرص توظيف حقيقية لطلاب السنة النهائية داخل مصانعها وشركاتها، بمشاركة 350 طالبًا في ملتقى التوظيف.

وافتتح المحافظ وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، والتي تستهدف تقديم خدمات التمكين الاقتصادي والدعم الاجتماعي والحماية للطلاب، خاصة من أسر برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال المساهمة في سداد المصروفات الدراسية وتقديم الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة، إلى جانب افتتاح صالة ألعاب رياضية حديثة مزودة بأحدث الأجهزة، بما يتيح للطلاب ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة متكاملة تدعم صحتهم البدنية.

محافظ الغربية يكرة أسرة طالب

وفي لفتة إنسانية، كرّم المحافظ أسرة الطالب الراحل محمد هزاع، حيث سلّم درع التكريم لوالدته تقديرًا لذكراه وجهوده خلال فترة دراسته بالجامعة.

وفي ختام الفعاليات، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم الشباب وفتح آفاق أوسع للتدريب والتشغيل، بما يتماشى مع خطط الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، وأهدى الأستاذ الدكتور منتصر دويدار درع الجامعة للواء دكتور علاء عبد المعطي تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للمنظومة التعليمية.