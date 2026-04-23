لجنة مختصة لمتابعة آليات التخلص من المخلفات الزراعية بباريس في الوادي الجديد

قامت اليوم لجنة من إدارة المخلفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، بالمرور على مزارع النخيل داخل المركز لمتابعة أعمال رفع المخلفات وعدم إشعال النيران به، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بباريس.

كما تم التنبيه المشدد علي المزارعين بأعمال النظافة، وعدم ترك أى مخلفات ناتجة عن نظافة النخيل داخل المزارع، ورفع جميع المخلفات خارج الكتلة السكنية، بتوجيهات من على نجاح رئيس مركز ومدينة باريس بتشكيل لجنة لمتابعة المخلفات الزراعية.

توعية المزارعين بطرق التخلص الآمن من مخلفات النخيل

وناشدت الوحدة المحلية مركز ومدينة باريس المواطنين بعدم إشعال أى مخلفات داخل المزارع حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف ذلك حفاظا على السلم العام.

وكانت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أصدرت تكليفًا لرؤساء المراكز ومسئولي جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم تحريرها ضد المتسببين في حرق المخلفات الزراعية بنطاق الزراعات القائمة.

صدور القرار بعد تزايد معدل حرائق النخيل

يأتي ذلك على خلفية تزايد معدلات بلاغات الحرائق خلال الأيام الماضية، نتيجة الحرق العشوائي وإهمال البعض في التعامل مع المخلفات الزراعية، وما ترتب عليه من خسائر مادية جسيمة، تمثلت في هلاك بعض الزراعات ونفوق أعداد من الثروة الحيوانية، فضلًا عن استنزاف جهود وإمكانات رجال الحماية المدنية في التعامل مع البلاغات وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وشددت المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتعامل الفوري مع البلاغات، مع تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الموارد الزراعية والبيئية بالمحافظة.