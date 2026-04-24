باحث: الولايات المتحدة تعمل على تقويض الإمكانيات الصاروخية الإيرانية

تحدث ليستر مونسن كبير الباحثين بمعهد الأمن الأمريكي، عن إعلان الرئيس دونالد ترامب أن مختبرات إيران النووية دُمرت كليا، وإصرار واشنطن على فرض شروط قاسية للاتفاق في الوقت الراهن رغم تحقق أهداف الحرب عسكريا، كما تطرق إلى ما إذا كان يتوقع أن تقدم واشنطن على شن هجوم مباغت على إيران قريبا.

وقال مونسن، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يمكن أن تشن الولايات المتحدة ضربات مفاجئة، ولا أظن أن هذا سيحدث، لكنها يمكنها أن تفعل ذلك".

وتابع، أن الولايات المتحدة تريد من إيران ألا تدعم الوكلاء وتهدد الحكومات الشرعية لجيرانها، مشددًا، على أن مطالب واشنطن في هذا السياق تتماشى مع القانون الدولي.

وواصل: "الولايات المتحدة تعمل على تقويض الإمكانيات الصاروخية الإيرانية، وأعتقد أن هذا أمر يمكن لإيران أن تتفاوض بشأنه من أجل رفع العقوبات على الاقتصاد الإيراني".

وأوضح، أنّ مطالب إدارة ترامب ليست بهذا التشدد، مؤكدًا، أن الولايات المتحدة ألحقت ضررا كبيرا بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن يتم إعادة بنائه، وسيستغرق بعض الوقت.

وأكد، أن الرئيس ترامب يحتاج إلى بعض الضمانات التي تشمل مراقبة شديدة على الملف النووي بعكس المراقبة التي كانت موجودة من قبل، والتي لم تكن قوية بما يكفي، وذلك من أجل التأكد من إيران لن تعيد بناء برنامجها النووي.