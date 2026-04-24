خلاف على الأجرة.. سائق ميكروباص يعتدي على راكب بسلاح أبيض في غمرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض بمنطقة غمرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ مارس المنقضى تبلغ لقسم شرطة الضاهر من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية "مصاب بجرح بالكتف الأيمن") بأنه حال استقلاله سيارة ميكروباص حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة لخلاف حول قيمة الأجرة ، قام على أثرها قائد السيارة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى (نصل كتر) والسيارة الميكروباص المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.