القبض على سائق توك توك صدم سيارة سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 16الجارى حال قيادتها سيارتها "سارية التراخيص" أسفل أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة مينا البصل، فوجئت بقيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارتها محدثاً تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائده (أحد الأشخاص "لا يحمل رخصة قيادة"- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق وإصطدامه بسيارة الشاكية دون قصد.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك"، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





